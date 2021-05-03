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“Билеты наши”: Тихановская и Вечорка надеялись 2 мая прилететь в Минск?

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская собиралась прилететь в Минск, несмотря на возбужденное против нее уголовное дело?



В марте Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма. Обвиняемые – Тихановская и BYPOL. В ведомстве тогда сообщали, что указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов. К этому моменту Светлана Тихановская находилась в Вильнюсе.

А 1 мая в интернет попали фотографии двух авиабилетов из Вильнюса в Минск. В качестве пассажиров указаны сама Светлана Тихановская и ее политический советник Франак Вечерко. Сообщалось, что оба они купили билеты из Вильнюса в Минск на рейс 2 мая. В соцсетях начали гадать: Тихановская взяла пример с Навального, и собирается вернуться в Минск? Вот что сам Франак Вечерко рассказал порталу Onliner:

- Билеты наши. Команда Тихановской проводит большой объем работы для достижения поставленных целей, и не вся деятельность может быть публичной» — прокомментировал нам советник Тихановской. Больше никаких комментариев в штабе Тихановской и ее пресс-службе не дали.

Напомним, ранее Франак Вечерко во время пресс-конференции заявлял, что переговоры между ними и белорусской властью должны начаться в мае. Впрочем, никакой реакции на это заявление со стороны официального Минска не последовало.
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