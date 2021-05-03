+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Президент Польши написал открытое письмо к лидерам польской диаспоры Беларуси

Польский президент Анджей Дуда в открытом письме к нескольким активистам польской диаспоры Беларуси заявил, что в нашей стране есть преследования по национальным, а также политическим мотивам.


Дуда считает, что проживающие в Беларуси поляки являются частью белорусского общества и полноправными гражданами. Они, как заявил политик, вносят свой вклад в процветание и развитие Беларуси.

…Они имеют право пользоваться свободой и продолжать строить независимую и демократическую Беларусь, способствуя развитию тесных отношений между нашими государствами и народами», — сказано в открытом письме Дуды.

Среди адресатов письма есть Анжелика Борис и Анна Панищева, в отношении которых в Беларуси возбуждены уголовные дела. Также обращение Дуды делается на фоне напряженности между дипломатическими ведомствами Беларуси и Польши, высылками дипломатов.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]