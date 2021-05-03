Президент Польши написал открытое письмо к лидерам польской диаспоры Беларуси
Польский президент Анджей Дуда в открытом письме к нескольким активистам польской диаспоры Беларуси заявил, что в нашей стране есть преследования по национальным, а также политическим мотивам.
Дуда считает, что проживающие в Беларуси поляки являются частью белорусского общества и полноправными гражданами. Они, как заявил политик, вносят свой вклад в процветание и развитие Беларуси.
…Они имеют право пользоваться свободой и продолжать строить независимую и демократическую Беларусь, способствуя развитию тесных отношений между нашими государствами и народами», — сказано в открытом письме Дуды.
Среди адресатов письма есть Анжелика Борис и Анна Панищева, в отношении которых в Беларуси возбуждены уголовные дела. Также обращение Дуды делается на фоне напряженности между дипломатическими ведомствами Беларуси и Польши, высылками дипломатов.
14:02 03/05/2021
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