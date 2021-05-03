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В Гомеле на суде по делу о «захвате зданий» выслушали последнего обвиняемого

Сегодня в суде Железнодорожного района ожидалось оглашение приговора в отношении доверенных лиц кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской. Однако на сегодняшнем заседании было заслушано последнее слово Дмитрия Ивашкова. Оглашение приговора, вероятно, состоится на завтрашнем заседании в 14.30, пишет сайт "Сильные новости".



Юрия Власова, Татьяну Каневскую, Александра Шабалина, Дмитрия Ивашкова обвиняют в организации массовых беспорядков в Гомеле и подготовке к захвату административных зданий. На прошлом заседании сторона обвинения в лице прокуроров Микушева и Остапенко запросила для Юрия Власова наказание в виде 6,6 лет с отбыванием в колонии строгого режима, для Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина — 6 лет колонии строго режима, для Татьяны Каневской — 6 лет колонии общего режима.

Ни представители группы поддержки, пришедшие на заседание, чтобы поддержать Власова, Ивашкова, Каневскую, Шабалина, ни правозащитники, ни представители независимых СМИ в зал суда попасть не смогли.

Со слов родственников, присутствовавших на заседании, Дмитрий Ивашков в последнем слове поблагодарил за поддержку родственников, знакомых, а также всех неравнодушных белорусов, которым не безразлична судьба их страны.

Дмитрий подчеркнул, что суд в Беларуси сегодняшнего дня — это исключительно репрессивный орган, а те, кто у власти, не знают слова «закон». Вся работа штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской велась исключительно в рамках закона, подчеркнул Дмитрий.

По его словам, все обвинения, представленные суду, базируются на материалах видеосъёмки, которые смонтированы. Экспертам, работавшим с «сенсационным» видео не была предоставлена специальная техника, которая позволила бы ответить на вопрос о применении или не применении монтажа.

Мой президент — Светлана Георгиевна Тихановская. Жыве Беларусь!» — такими словами закончил Дмитрий свою речь.

Когда на крыльце здания суда к родственникам подошли люди, чтобы сказать им слова поддержки, появился наряд ОМОНа и рекомендовал незамедлительно разойтись во избежание применения санкций.
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