Продолжаются допросы членов правозащитного центра "Весна”
На допрос по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса - обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, третьего мая в очередной раз вызвали председателя организации Алеся Беляцкого.
Руководитель ПЦ "Весна" Алесь Беляцкий.
Также вызван на допрос в СК сегодня член "Весны" Андрей Кречко.
В Могилеве экоактивист Леонид Платоненко должен явиться на допрос в Могилевский межрайонный отдел СК.
Как рассказал журналистам Леонид Платоненко, он должен прийти к следователю Андрею Бедулину, который будет его допрашивать "по делу “Весны". По всей вероятности, имеется в виду уголовное дело об организации и финансировании массовых беспорядков, в отношении которых следователи рассматривают оказывающие правовую помощь гражданам правозащитников закрытого лукашенковскими властями правозащитного центра "Весна".
Ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рябкова и Андрей Чапюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель) и Татьяна Ласица (Речица).
12:47 03/05/2021
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