Продолжаются допросы членов правозащитного центра "Весна”

Руководитель ПЦ "Весна" Алесь Беляцкий.









Также вызван на допрос в СК сегодня член "Весны" Андрей Кречко.





В Могилеве экоактивист Леонид Платоненко должен явиться на допрос в Могилевский межрайонный отдел СК.





Как рассказал журналистам Леонид Платоненко, он должен прийти к следователю Андрею Бедулину, который будет его допрашивать "по делу “Весны". По всей вероятности, имеется в виду уголовное дело об организации и финансировании массовых беспорядков, в отношении которых следователи рассматривают оказывающие правовую помощь гражданам правозащитников закрытого лукашенковскими властями правозащитного центра "Весна".





Ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рябкова и Андрей Чапюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель) и Татьяна Ласица (Речица).







