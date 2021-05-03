Эксперт: Стратегический интерес России – сменить в Беларуси власть

– Что вы думаете о работе Конституционной комиссии, сформированной властями? Там заявили, что нет необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую. Будут ли тогда вообще что-то существенно менять?





– Я думаю, что власти ничего принципиально менять не собираются. Лукашенко не думает уходить и никакая другая форма правления кроме суперпрезидентской ему не нужна. Единственное, что может измениться: нынешние президентские полномочия могут отдать председателю Совета безопасности или председателю «Всебелорусского народного собрания». Но все равно это будет единственный пост, с которого Лукашенко будет управлять всей системой власти.





Что касается Конституционной комиссии – она, конечно, бутафорская. Мы прекрасно понимаем, что будущие изменения уже давно обсуждены, и теперь власти нужно облечь их принятие в более-менее пристойный вид.





Комиссия, которая собирается два раза в месяц на пару часов, в принципе не может выработать ничего существенного. Многие из этих людей не имеют ни малейшего понятия, что представляет из себя Конституция, какие нормы в ней должны закладываться. Там наверняка есть рабочая группа, но сомневаюсь, что она работает более интенсивно – судя по тем результатам, которые выдаются в прессу.





Чего стоит только предложение ограничить возраст принятия участия в выборах с 20 до 70 лет. Человек в 18 лет уходит в армию и может погибнуть, защищая страну, а определять судьбу государства ему почему-то предлагается только с 20 лет.





Это все несерьезно, это все бутафория. Принимать решение по изменения в Конституцию будет если не один человек, то максимум несколько приближенных к Лукашенко людей.





– Зачем тогда вообще менять Конституции и проводить референдум, если Лукашенко не собирается отдавать власть?





– Считаю, что по-прежнему существует давление со стороны Москвы. Она хочет перевести Беларусь в удобоваримую структуру. Лукашенко сейчас бессилен, но как добиваться от него передачи предприятий под контроль россиян, размещения военных баз, подписания дорожных карт по углублению интеграции, если он нелегитимен и все эти соглашения могут и будут оспорены после смены власти?

Поэтому стратегический интерес России – сменить в Беларуси власть и уже потом заключать с новым руководством соглашения. А интерес Лукашенко – изменить Конституцию, формально выполнив требования России, но при этом постараться ничего не менять.





– Смогут ли власти репрессивными мерами добиться спокойного для них проведения референдума?

– Думаю, этот вопрос сильно волнует Лукашенко и его окружение, которые имеют негативный опыт. Перед президентскими выборами 9 августа прошлого года они думали, что взяли ситуацию под контроль (всех основных претендентов посадили, митинги запретили), а на деле получили политический кризис.





Тоже самое может произойти и во время референдума. В том то и сложность борьбы с народом, что никогда не знаешь где рванет. Сегодня это могут быть медики, завтра кто-то еще, а послезавтра может взорваться и силовой блок.

Любые выборы и голосование – возможный триггер, который вновь может всколыхнуть общество и породить массовые протесты. Безусловно, власти будут готовиться к этому вызову, но с народом воевать сложно.







