Павел Латушко анонсировал планы на День победы





«Сейчас те, кто публично протестует, должен заплатить 2200 долларов штрафа, в Беларуси это целое состояние. А тому, кто был пойман во второй раз, грозит лишение свободы. Я призывал к протестам на 25 марта, День независимости. Люди вышли на улицы, и 500 человек арестовали. Каждый вечер по улицам Минска и других городов ходят люди с нашими красно-бело-красными флагами. Протест жив», —заявил Латушко в интервью немецкому изданию RND.





Очередные протестные выступления Павел Латушко ожидает 9 мая.