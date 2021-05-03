Павел Латушко анонсировал планы на День победы
Руководитель Национального антикризисного управления, бывший министр культуры и дипломат Павел Латушко заявил, что Александр Лукашенко «сильно ужесточил репрессии» в стране, но оппозиция не сдается.
«Сейчас те, кто публично протестует, должен заплатить 2200 долларов штрафа, в Беларуси это целое состояние. А тому, кто был пойман во второй раз, грозит лишение свободы. Я призывал к протестам на 25 марта, День независимости. Люди вышли на улицы, и 500 человек арестовали. Каждый вечер по улицам Минска и других городов ходят люди с нашими красно-бело-красными флагами. Протест жив», —заявил Латушко в интервью немецкому изданию RND.
Очередные протестные выступления Павел Латушко ожидает 9 мая.
11:35 03/05/2021
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