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Глава Пентагона предупредил о "совсем другой" следующей войне

Вашингтон должен подготовиться к возможному конфликту в будущем, который ни чем не будет напоминать "старые войны". С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин во время своего визита в штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования ВС США на Гавайях.


Во время своей речи он подчеркнул необходимость принятия властями обороны "нового видения". Министр заверил, что следующая война будет сильно отличаться от того, "как мы привыкли сражаться".

В связи с этим он призвал использовать технологические достижения в военных операциях в глобальном масштабе, чтобы "быстрее понимать их, действовать и принимать решения". "Мы не можем предсказать будущее. Правильное сочетание технологий, операционных концепций и возможностей, взаимосвязанных таким образом, чтобы быть настолько гибкими и грозными, дабы остановить любого противника", – заявил Остин.

В то же время глава Пентагона повторил обещание президента Джо Байдена поставить дипломатию на первое место во внешней политике США. Он уточнил, что Вашингтон будет продолжать убеждать потенциальных врагов в том, что "цена и риски агрессии не стоят любой выгоды".
Oxu.az
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