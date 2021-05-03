Лукашенко порет горячку: новым декретом он может себя «закопать»

Неделю назад после заявлений о подготовке «госпереворота» и «покушения» на себя Александр Лукашенко объявил: вскоре он подпишет декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость.





«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», – объяснил свою логику Лукашенко.





Сразу бросилось в глаза, что новый декрет будет противоречить Конституции, в которой написано, что президентские полномочия до новых выборов должны переходить не к Совбезу, а к премьер-министру.





Но самое интересное, что новым декретом Лукашенко рискует сильно подставиться. UDF рассказывает о факторах, которые в случае принятия документа могут играть против него.

Если полномочия перейдут Совбезу, Виктор Лукашенко окажется не у дел





На то, что руководитель страны порет горячку, указывает следующий момент: он словно забыл, что несколько месяцев назад освободил старшего сына Виктора от должности помощника президента по национальной безопасности и тем самым лишил его места в Совбезе.





Теперь авторитет Виктора Лукашенко во власти достаточно высок. И он оставался бы таким, в случае если бы его отец не смог дальше исполнять свои обязанности и нужно было бы влиять на решения всего одного человека – премьер-министра.





Но в случае подписания нового декрета, когда важнейшие шаги будут зависеть от мнения ряда руководителей, Виктор лукашенко влиять на них вряд ли сможет. Хотя его отец наверняка желал бы совсем другого: участия сыновей в решении судьбы страны и таким образом гарантирования их безопасности.

У двух десятков человек может появиться желание о возникновении чрезвычайной ситуации





При нынешнем положении дел можно допустить, что премьер-министр мог бы пожелать ухода Лукашенко из власти, чтобы самому возглавить страну. Соответственно руководителю страны нужно особо контролировать его преданность.









Премьер Головченко рядом с Лукашенко. Фото: president.gov.by





Но в Совбезе не три, и не пять человек – в него входят порядка 20 руководителей разных структур: не только силовых, но и главы Нацбанка, МИДа, Госконтроля и т.д.





Выходит, в случае принятия нового декрета Лукашенко придется опасаться всех их: где гарантия, что эти люди не захотят взять власть в свои руки, зная, что новый закон будет на их стороне?

Если власть перейдет к Совбезу, во власти может произойти раскол





На словах идея Лукашенко выглядит для чиновников красиво: в случае чрезвычайного положения «коллективный президент» примет грамотные решения по обеспечению сохранения системы и безопасности в стране.





Но логично допустить, что два десятка членов Совбеза могут придерживаться разных мнений по важнейшим вопросам – чего не произошло бы при руководстве одного премьер-министра. Более, того у многих их них могут быть президентские амбиции. Особенно у тех, у кого за спиной мощные структуры.





В таком случае внутреннего раскола не избежать. А это даст шанс обществу и оппозиции взять власть в свои руки.





…В общем, подписав новый декрет, Лукашенко рискует добиться совершенно противоположного замыслу. Психологическое состояние руководителя страны таково, что он готов делать серьезные ошибки.

Правда, не стоит исключать, что Лукашенко успел осознать, какую бомбу может заложить под свою власть. Он пообещал принять «одно из принципиальных решений» за четверть века своего президентства еще две недели назад, но документ до сих пор не подписан.



