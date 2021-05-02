Фото: eurasia.amnesty.org





— А если сегодня кто-то использует в политических целях, скажем, мантию архиерея? Мы и ее запретим? Или мы вообще запретим самого Христа, как пытались сделать коммунисты в Советском Союзе?





Вы пишете про политику. Наш Господь и Спаситель Иисус Христос был распят в результате сфабрикованного политического обвинения.





За последние сто лет в Беларуси коммунисты осудили и расстреляли сотни православных священников, включая архиереев. За что? За «политическую деятельность», «антисоветскую агитацию» и «контрреволюцию». Не за «религию» — за «политику». Их убивали, чтобы они не занимались «политикой» — не разоблачали зло вслед за Христом, — пишет Северинец митрополиту.



