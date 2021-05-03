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В зачёт! Карпенков о попытке госпереворота: это похоже на заговор мошенников

Он также отметил, что внутренние войска МВД готовы выполнить любые задачи по обеспечению стабильности и порядка в обществе, по сохранению суверенитета и независимости.

© Sputnik / Виктор Толочко

Как пишет Sputnik, командующий внутренними войсками МВД Николай Карпенков назвал фигурантов уголовного дела о попытке государственного переворота "мелкими мошенниками и крадунами", а не революционерами.

"Вообще все это похоже на заговор мошенников – не героев национальных и революционеров, которые хотят что-то изменить во что бы то ни стало и построить счастливое государство и осчастливить всех граждан Республики Беларусь. Нет, они не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой", – заявил Карпенков в эфире телеканала СТВ.

Он считает, что фигуранты дела – "это мелкие мошенники, крадуны, каждый хочет внести какое-то свое предложение, свою тему, только чтобы эта тема получила финансирование".

Карпенков сравнил их с криминальными авторитетами, которые сидят и обсуждают, как заблокируют Минск.

"Поэтому все это мошеннические темы с одной лишь целью – перехватить финансовые потоки, вывести их на себя под какие-то невероятные темы и подкупы людей, которые будут им помогать. Деньги эти поделить, они растворятся, уйдут в никуда, и им не надо будет отчитываться, потому что такие же глобальные цели. Поэтому похожи они на простых жуликов", – сказал Карпенков.

Отвечая на вопрос о последствиях призывов к радикальным действиям, командующий внутренними войсками сказал:

"Если вы что-либо попытаетесь сделать или предпринять не только своими действиями – мыслями и планами, мы вас всех обезвредим. Вы получите суровое наказание по закону".

"Не исключено, что если где-то будет перейдена какая-то черта, то и пленных в этой ситуации не будет", – предупредил Карпенков.
Он также отметил, что внутренние войска МВД готовы выполнить любые задачи по обеспечению стабильности и порядка в обществе, по сохранению суверенитета и независимости.

Дело о госперевороте

Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем.

В том числе среди задержанных – имеющий гражданство США и Беларуси адвокат Юрий Зенкович, белорусский политолог Александр Федута, лидер БНФ Григорий Костусев.

По последним данным КГБ, обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО КГБ, еще пять человек находятся на территории США, Литвы и Украины, к ним заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Минск заправил документы о их экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.
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