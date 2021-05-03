Беларусь торопится к Россируссии? Об интеграционных картах с РФ

"Я думаю, это может случиться и через месяц, и через два. Мы бы не хотели откладывать в долгий ящик, но, с другой стороны, не ставим для себя каких-то жестких сроков. Общаемся, считаем, сближаем позиции. За последние шесть месяцев сблизили позиции в большем объеме, чем за несколько лет до этого", - сказал премьер.





В таком конструктивном темпе идем дальше. Ставить жесткие сроки ни нас, ни российскую стороны ничто не вынуждает, отметил он.





"Те программы, которые переданы, они уже были предварительно на уровне руководителей отраслевых ведомств согласованы, они подразумевают, по сути, проведение единой политики в разных отраслях экономики, в промышленности, в сельском хозяйстве. С тем, чтобы не было споров по ввозу сельскохозяйственной продукции. То есть, это конкретные программы по выходу на единые условия не только хозяйствования, но и планирования", - заявил Головченко.





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"По оставшимся картам – они достаточно сложные с точки зрения экономической. Там много расчетов, позиций сторон, мы дискутируем, как правильнее и скорее сложить эту схему с тем, чтобы быстрее стартовал весь пакет, и экономическое наполнение Союзного государства раскрыло весь свой потенциал", - подчеркнул белорусский премьер.





"Мы должны создать более равные условия для всех субъектов хозяйствования на энергоносители в условиях разных надбавок, преференций. Задача одна – создать равные условия для субъектов хозяйствования. И это понимает и нацелено на это и российское руководство, и белорусское руководство. Только имея равные условия мы сможем не то что конкурировать на равных, мы сможем дополнять друг друга, создавать новые продукты, новые технологии", - заявил глава белорусского правительства.





Ранее белорусский премьер сообщил о том, что Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных дорожных карт, в работе остаются два проекта документов.



