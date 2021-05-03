+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Виктория Василевич: «Макей сдал свои позиции дипломата»

Аналитик – о последних заявлениях чиновников: от главы МИД, до замглавы МВД.

Виктория Василевич: «Макей сдал свои позиции дипломата»
— На карту была поставлена судьба страны. И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов на другую чашу весов, то, о чем вы говорите, включая права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости государственности. И суверенитет своей страны. Именно это и сделали белорусские власти, — заявил в интервью Euronews глава МИД Владимир Макей.

На эти слова, а также на другие заявления белорусских чиновников отреагировала эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.

— Владимир Макей резюмировал, что любая страна отдала бы на поругание демократию в угоду независимости.   Это финал его спича, и этот финал совершенно не укладывается в те политические веяния и подписания определенных карт, которые происходят в России, куда регулярно летает и Макей, и его начальник. Поэтому эти заявления немногого стоят, — отметила в очередном выпуске Примуса аналитик.


Того же мнения Василевич придерживается и о словах замминистра МВД:

— Тот страх, который написан на лице этого господина, когда он это говорит, выдает с потрохами ту настоящую суть и те настоящие эмоции, которые он испытывает, запугивая из последних сил гражданское общество Беларуси.

Эксперт считает, что «Макей сдал свои позиции дипломата»: опровергая действительность, он дезавуирует собственные заявления, пишет gazetaby.com

Виктория Василевич также поделилась общим впечатлением от последних заявлений топ-чиновников:

— Количество страха, которое в них засело, заставляет их говорить максимально пугающие или максимально обтекаемые фразы только лишь для того, чтобы максимально дольше сохраниться на своем месте. Не взирая на то, что все их действия направлены только на то, чтобы усугубить свое собственное положение в будущем.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]