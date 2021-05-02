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"Володя больше не боец": известный российский политолог утверждает, что Путин разочаровал Лукашенко

Российский политолог Валерий Соловей, известный своими прогнозами и теориями о политической ситуации в России, рассказал, как повлияла на Александра Лукашенко последняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.


Напомним, переговоры состоялись 22 марта, на следующий день после послания российского лидера Федеральному собранию, в котором Путин затронул тему "организации госпереворота в Беларуси и попытку убийства президента этой страны".

По словам Соловья, как послание, так и личная встреча разочаровали Лукашенко. Политолог отмечает, что после "мягкого" послания и особенно после отвода российских войск от границы с Украиной Лукашенко для себя решил, что Путин размяк.

Соловей утверждает, что на встрече с узким кругом людей Лукашенко якобы сказал такую фразу: "Володя больше не боец". Кроме того, политолог уверен, что Лукашенко знает о скором уходе Путина с поста президента и поэтому намерен затягивать процесс интеграции Беларуси с Россией, тянуть время.

"Он, конечно, продолжит постоянно благодарить за помощь, говорить, что мы братья, что мы находимся в одном окопе, но двигаться дальше этой риторики он не будет", – отметил Соловей.

Политолог также заявил, что российские политические элиты "больше не верят в удачливость и дерзость" президента России и считают, что Путин перешел в "режим дожития".

Бывший заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО, политический аналитик, публицист и общественный деятель Валерий Соловей известен критикой властей РФ и своими неожиданными предсказаниями в области российской политики.
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