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«Понял, как попал в ловушку». О чем пишет Федута в первом письме из СИЗО

Марина Шибко уже дважды передавала передачи Александру Федуте, среди прочего лекарства и тонометр.


Из СИЗО КГБ пришло первое письмо от Александра Федуты, его получила жена Марина Шибко.

«Письмо о любви, это первое письмо, которое я получила за все это время, хотя отправила ему уже три — говорит Свободе Марина Шибко. — Все понимает, все понял, куда попал, какая ловушка. Понял, как попал в ловушку. Остальное — личное, шлет приветствия».

Марина процитировала, что пишет Александр:

«Сегодня на прогулке полчаса смотрел на небо. Синее-синее и белые облака, красиво. Сегодня 26 апреля».
 
На конверте штемпель от 28 апреля. В письме, которое занимает почти две страницы тетради, ни одного слова не зачеркнуто цензурой.

«Ну что же он не знает, как написать, уже же, наверное, два раза на грабли наступает», — говорит Марина.

Александр ничего не пишет, получил ли он письма.

«Я ему сегодня отправила телеграмму, так как в выходные цензора нет, и ему письмо пролежит до понедельника. Я в понедельник отправлю письмо из почтамта. Телеграммы ему доходят, моя первая телеграмма ему пришла», - говорит Марина.

Александр Федута написал также, что заказал книги.

Марина уже дважды передавала передачи Александру Федуте, среди прочего лекарства и тонометр.

«У меня все приняли. Я передавала все, что можно, потому что я говорю, что я уже опытный лагерный работник, знаю, как там и что, — говорит Марина. — Пишет, что со стороны медицинской части отношение к нему хорошее, шутит, что давление ему меряют чаще, чем он мерил сам. Конечно, у него были проблемы с давлением».

По словам Марины, адвокат под подпиской о неразглашении, но по телевизору объявляют больше, чем может сказать адвокат.

«Я не смотрела ни один фильм и это не комментирую. Я видела его выражение лица на заставке, все понимаю и, как Александр написал, „очевидное я не отрицаю“, — говорит Марина. — Я считаю, что наши спецслужбы зря хлеб не едят: что хотели, то сделали».
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