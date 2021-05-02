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Венедиктов: Вся эта штука затеяна Лукашенко и его окружением

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире передачи «Будем наблюдать» прокомментировал дело о "заговоре" против Александра Лукашенко.

Венедиктов: Вся эта штука затеяна Лукашенко и его окружением
Фото: Коммерсант
― Скажите про покушение на Лукашенко, доклад ФСБ. И белорусского КГБ. И вызывает ли он доверие у Путина.

― Мое не знание, а представление. Во-первых, Путин большой сторонник, убежден в этих конспирологических теориях о том, что иностранные спецслужбы хотят и могут избавляться от врагов демократии. И он все время напоминает на встречах про Каддафи. Про Сомосу. Много чего напоминает. То есть оперирует фактами. Это первое. Когда ему приносят и докладывают, вот наши коллеги из КГБ Беларуси, говорит ФСБ, рассказали, что есть заговор про Лукашенко – это не противоречит его картине мира. Понимаешь? Это не противоречит картине мира Путина. Он прекрасно знает и как-то даже был разговор про покушение, которое организовывало ЦРУ в 60-е годы на Фиделя Кастро. Это не противоречит картине мира. Это исторические факты. И когда особенно приносят такие, вот смотрите, вот запись разговора, вот видео. То, се, пятое, десятое. Ага, понятно. Ну хорошо, сотрудничаем с КГБ Беларуси. Дается команда ФСБ. Оказываем содействие в соответствии с договором о взаимодействии и так далее. Берется, там какие-то признательные показания – ага, но самое главное, Сереж, – это политический профит от этого дела. Я уверен в том, что ему теперь есть, что ответить Байдену на обвинение, не обвинение, а в том, что Путин – убийца. То, что Байден сказал. Джо, так и ты же.

― Сам такой.
 
― Нет, неправильно. Это было бы легко. Владимир Владимирович хитрее. Он говорит: ну да, мы все такие, это наша работа. Вот что он дает понять. Ну да, это обычная работа. Мы все любим смотреть фильмы про Джеймса Бонда. 007. Лицензия на убийство. А кто выдал? Все уже забыли, что такое два нуля. Два нуля – это лицензия агенту спецслужб на убийство. То есть на решение с помощью применения оружия и убийства. Мы все любим. Ну мы же все это читали. Киношки смотрим, книжки читаем. Про Израиль мы все знаем, про Мюнхен. Так что, Джордж, что ты меня в этом обвиняешь. Вот теперь ты. Твои ребятки. И Макфол у меня в эфире, посмотрите, говорил…

Он сказал, что главная проблема Путина – что он считает, что ваши КГБшники такие же как наши ЦРУшники. Сказал Макфол. Я говорю о восприятии Путина.

― Это вся штука про покушение на Лукашенко, это некоторая штука ФСБ и КГБ, которая удобна для того чтобы ответить Макфолу или же вся штука затеяна…

― Байдену.

― Да. Макфол еще не президент. Значит, будете. И для того чтобы ответить Байдену…

― Вся эта штука затеяна Лукашенко и его окружением. Как Майк и Ник эти самые. То же самое. Помните, когда говорили, 150 джипов пулеметами, я тут же вспомнил Булгакова «Иван Бездомный». Пять мотоциклеток с пулеметами и пять милиционеров. Эта история про это. Мне кажется. Еще раз повторяю, это моя конструкция, потому что я знаю, что президент Путин выжимает из каждой ситуации, как он понимает, максимальный профит для себя.
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