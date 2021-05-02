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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Оппозиция рассчитывает склонить Минск к переговорам через применение "умных санкций"

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская во время визита в Италию обсудила с политиками этой страны варианты международной медиации по выходу из кризиса в Беларуси, применение "умных санкций" к официальному Минску.


"Италия готова поддержать меры по усилению давления на режим с целью остановить репрессии и начать переговоры, в том числе через применение "умных санкций", которые помогут оказать максимальное точечное давление на режим и его приближенных", - говорится в сообщении в телеграм-канале Тихановской в субботу.

Сообщается также, что "Тихановская обсудила с официальными органами, медиа и аналитическими структурами форматы и площадки для переговоров по выходу из кризиса". Речь, в частности, шла о "проведении международной конференции высокого уровня по выходу из кризиса в Беларуси, вариантах международной медиации с целью начала переговоров с демократическими силами, в том числе под эгидой ОБСЕ или группой заинтересованных стран".

Кроме того, Тихановская призвала "незамедлительно обратить внимание на ситуацию с политзаключенными, условия в тюрьмах, произвольные задержаниях и судебные процессы". Она также попросила итальянских политиков "писать политзаключённым и их семьям, организовать для них программы по реабилитации, поддерживать независимые медиа, телеграм-каналы, инициативы самиздата, местные сообщества, страйкующих рабочих, студентов, художников, артистов, музыкантов".

В сообщении сказано, что во время визита в Италию 29 апреля - 1 мая Тихановская встретилась с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо, парламентариями, руководством политических партий и др.

Как сообщалось, ранее оппозиция заявила о намерении инициировать "переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы".

Наиболее вероятной платформой для переговоров с властями Беларуси, по мнению оппозиции, выглядит ОБСЕ.
 
В начале апреля Комитет государственной безопасности Беларуси включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан Беларуси в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В Беларуси после 9 августа начались массовые акции протеста против итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.
Источник: interfax.by
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