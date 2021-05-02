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Перед праздником в Беларусь специальным рейсом из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь, сошедший в Великую Субботу в Храме Гроба Господня. Благодатный огонь в специальной лампадке привезли в Кафедральный собор в Минске. В храме прошел крестный ход и богослужение, которые возглавил и провел Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин. «Комсомолка» побывала на праздничной службе в главном православном храме Минска.





2 мая православные празднуют Воскресение Христово. Этот праздник символизирует победу жизни над смертью, победу над грехами человечества, дает надежду на вечную жизнь.





Александр Лукашенко поздравил белорусов со светлым праздником Пасхи, сообщила пресс-служба президента.





В начале поздравления с Пасхой Александр Лукашенко напомнил, что этот праздник для всего христианского мира является символом торжества веры, жизни и справедливости.





- Из года в год в эти радостные дни создается особое настроение приближающегося чуда. Мы переоцениваем свои поступки, делимся теплом милосердия с окружающими нас людьми, заботимся о тех, кто оказался в сложной ситуации, - напомнил он.





А продолжая, заметил, что православные традиции многие века «питают душу белорусского народа спасительными истинами христианства». Также эти ценности помогают белорусам сохранять бесценные сокровища: любовь к родной земле, толерантность, мудрость и силу единства.





Жителей Беларуси в своем поздравлении Александр Лукашенко назвал дорогими соотечественниками и пожелал белорусам, чтобы необыкновенный духовный подъем праздника Пасхи помог в добрых делах и принес в каждый дом мир, согласие и счастье.





Накануне стало известно, что в Пасху Александр Лукашенко посетит храм в Турове.