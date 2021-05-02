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Сивицкий: Макей вынужден отказаться от игнора Запада и разговора с позиции силы

Политолог Арсений Сивицкий рассказал Telegraf.by, зачем глава МИД поехал в Швейцарию и дал интервью Euronews.

Сивицкий: Макей вынужден отказаться от игнора Запада и разговора с позиции силы
Фото: РИА Новости
19-20 апреля Владимир Макей посетил Швейцарию, провел встречи с главами ВОЗ, Красного Креста, верховным комиссаром ООН по правам человека и главой Швейцарского МИД.

Затем официальный Минск передумал закрывать посольства в западных странах, хотя еще в начале месяца заявлял о необходимости перестать тратить бюджетные средства на содержание диппредставительств «в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность».

А 29 апреля вышло интервью Владимира Макея отключенному с недавних пор в Беларуси телеканалу Euronews. Министр признал чрезмерность действий белорусских властей в отношении протестующих, но назвал такую реакцию «адекватной».

Заявлял глава МИД и готовности принять в Минске посла США Джули Фишер, если та не будет ставить под сомнение легитимность Александра Лукашенко.


Тактика не работает


О причинах активизации официального Минска на западном направлении в комментарии рассказал директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Он отметил, что тактика действующих властей Беларуси в отношениях с Западом, которую они выстраивали с самого начала политического кризиса в Беларуси после президентских выборов 2020 года, оказалась «абсолютно тупиковой».

Аналитик заявил, что «Минск выстраивал свою переговорную позицию в отношениях с Западом сначала с точки игнорирования каких-либо сигналов из западных столиц, а в последствии и с позиции силы, обвиняя западные страны в попытке инспирировать в Беларуси цветную революцию и даже военный переворот». Но такая тактика не возымела должного эффекта на западных партнеров, считает Арсений Сивицкий.

«На сегодняшний день существует достаточно высокий риск того, что западные страны продолжат расширять и ужесточать санкции в отношении официального Минска. Подтверждением этого является недавняя разморозка американских санкций в отношении предприятий нефтехимической промышленности Беларуси и подготовка четвертого пакета санкционных ограничений со стороны Европейского союза», — заявил эксперт.


Вынуждены отказаться от игнора


С другой стороны, по мнению собеседника, Россия стала использовать фактор международной изоляции Беларуси для того, чтобы усиливать свое давление на Александра Лукашенко, в том числе в части выполнения им «сочинских соглашений» 2020 года, которые «подразумевают начало транзита власти через конституционную реформу, а по факту требуют уходу Александра Лукашенко с политической сцены Беларуси».

«На этом фоне, сложном для официального Минска, Владимир Макей вынужден был переформулировать позицию Беларуси и отказаться от игнора и разговора с позиции силы с западными столицами. Эти последние активности на западном направлении призваны, прежде всего, установить канал коммуникации в кризисном режиме для того, чтобы не допустить тотальную изоляцию официального Минска на международной арене, при которой Москва сможет здесь решать свои вопросы и продвигать свои национальные интересы без каких-либо для себя последствий», — отметил Арсений Сивицкий.

Геополитический тупик


Аналитик отметил, что действующие власти Беларуси пытаются разыграть уже традиционную для них карту в подобных ситуациях о том, «что если Запад продолжит давление и будет его усиливать, это приведет к печальным геополитическим последствиям в виде поглощения Беларуси со стороны России, размещения российской военной базы и так далее».

Эксперт признает, что риски того, что Россия будет пытаться удерживать Беларусь в сфере своего влияния с помощью принуждения к политической реформе, усиления экономической зависимости, а также размещения военной базы, существуют. Однако у него вызывает сомнение действенность таких аргументов в диалоге с Западом в то время, когда «геополитическая ситуация не настолько напряжена, как это было, например, в 2014-2015 годах».

При этом Арсений Сивицкий отметил, что с самого начала политического кризиса в Беларуси Москва и западные столицы были вовлечены в переговоры по его разрешению.

«Более того, оппозиционные центры в изгнании, например, офис Светланы Тихановской и Народное антикризисное управление лоббируют решение политического кризиса в Беларуси с помощью организации международных переговоров, участником которых должна быть Россия. Поэтому официальный Минск оказался в геополитическом тупике из-за стратегических ошибок, которые он совершил как во время президентской кампании, так и после.

Сейчас очевидно, что Минск пытается оправдываться с помощью различных конспирологических теорий, включая историю про неудавшуюся попытку госпереворота. Но я не думаю, что такая линия поведения окажется успешной и приведет к заморозке санкционного давления», — подчеркнул со-основатель Центра стратегических и внешнеполитических исследований.
Источник: Телеграф
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