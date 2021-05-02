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Кремль несколько месяцев создавал западню для Минска. И сегодня она сработала

Американское агенство Reuters разместило информацию о том, что российские компании Роснефть и Сургутнефтегаз могут прекратить поставки сырой нефти на «Нафтан».

Кремль несколько месяцев создавал западню для Минска. И сегодня она сработала
По версии журналистов, нефтедобытчики боятся «вторичных» санкций США против Беларуси, пишет в Фейсбуке аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Версия интересная, но она вызывает сразу несколько вопросов. В частности:

1. Российские компании не боятся работать на территории Ливии, Сирии, Ирана не боясь санкций а тут опасаются.

2. Санкции США введены против концерна Белнефтехим. В него входит как «Нафтан» так и Мозырьский НПЗ. Но российские компании решают не поставлять сырьё на один завод, но поставлять на второй. Странно: поставки на «Нафтан» страшны из-за санкций,а поставки в Мозырь нет?

3. Среагировали в первую очередь компании с государственным капиталом (в отношении которых санкции менее вероятны), но не частные трейдеры. Вновь странно.

С другой стороны, если сопоставить результаты переговоров Путина и Лукашенко, контакты Беларуси и Азербайджана, идеи Минска «оставить без внимания» российские рекомендации по конституционной реформе, становится очевидным необходимость со стороны РФ немного напугать беларусские власти.

И тут Новополоцк – идеальная мишень. Это отсутствие альтернатив по сырью и связь с Россией договором на эспорт нефтепродуктов через российскую Усть Лугу. Напомню, договор, в котором есть формула «бери или плати».

Кремль несколько месяцев создавал западню для Минска. И сегодня она сработала. А американские санкции... это повод. Не будет их - «сломается» нефтепровод. Возможно не сразу — есть вероятность, что и сообщение на Reuters и активное педалирование этой темы в российских СМИ является (пока что) неким подобие психологической атаки.

К тому же это возможность в очередной раз публично поговорить про давление злобных США на Россию и её союзников.
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