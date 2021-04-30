Витебск лишился и вице-мэра?

Валентин Цветков. Фото Сергея Серебро





Дело в том, что из раздела «Руководство горисполкома» официального сайта этого органа исчезла информация о Валентине Цветкове. Судя по кэшу Google еще 29 апреля он значился в графе «Первый заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета», а теперь она пустует.





При этом поздравление жителей города с праздником труда, опубликованное сегодня на том же сайте подписано Владимиром Белевичем, как председатель Витебского городского Совета депутатов, и Валентином Цветковым как первым заместителем председателя Витебского городского исполнительного комитета. Вчера, 29 апреля, судя по сообщениям СМИ, господин Цветков принимал участие в открытии обновленной доски почета на площади Победы.





Валентин Цветков занимал кресло вице-мэра Витебска более восьми лет — он был назначен на эту должность в начале апреля 2013 года.