Мнение. Гениальный ход Лукашенко – перевести стрелки на Россию

А ОНТ договорилось до того, что дом в Гомельской области с подвалом нужен был для того, чтобы там удерживать не одного з сыновей Лукашенко, а… Лидию Ермошину.





В общем, получается как у Кандрата Крапивы: «сабака брэша – вецер носіць».





Депутат Палаты представителей революционного созыва Сергей Скребец предложил Беларускай праўдзе свое объяснение происходящему.





- Лукашенко все время старается перевести ненависть беларуского народа на своего друга Путина – одному выдержать такой поток ненависти очень тяжело. А когда появляется человек, который виноват в том, что Лукашенко четверть века находится у власти, половина ненависти приходится на Россию, которая его здесь держит. Мало того, что держит, так еще и в сказки верит, и сама, возможно, их придумывает: Федуту с Зеньковичем задерживала ФСБ. Гениальный ход Лукашенко – перевести стрелки на Россию: типа, я бы и рад уйти, но мне не дают. Думаю, это главная причина. Разве директор ФСБ Бортников не знает, что выборы в Беларуси полностью сфальсифицированы, и уже не первый раз? Российские спецслужбы работают вовсю и везде, они понимают, что Лукашенко здесь сидит только благодаря им.





В «Игре престолов» был интересный сюжет: Король Роберт Баратеон был одним из известных должников Железного банка, а когда оказалось, что долг отдавать нечем, с него потребовали «железную цену». А железная цена – если нет денег, это независимость, людские жертвы, война. С Лукашенко, когда придет время, потребуют «железную цену»: или напасть на страны Балтии, или поддержать войну с Украиной – проще говоря, потребуют жертв. И это время уже подходит. Лукашенко набрал долгов – придется отдавать.





А с другой стороны, «покушение» – это очередное самоутверждение. Как Фидель Кастро, который рассказывал, что на него совершено 675 покушений. У него была своя Ермошина, которая считала покушения.





Исчезновение оппозиционных политиков, теракты, покушения – все это укрепляет власть Лукашенко. Не верите, посмотрите на табло: 25-0.





И последняя наша надежда – на Железный банк, что будет как в игре престолов, тает;

если кто-то из королей не мог вернуть деньги вовремя, то банк выбирал иной метод воздействия — он начинал финансовую поддержку его врагов, что в конечном счете приводило к гибели того или иного правителя.





Остерегаясь подобных действий со стороны Железного банка, многие правители, свергнув своих предшественников, выплачивали все долги банку.







