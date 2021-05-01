



"За апрель осуждено не менее 98 человек по "протестным" уголовным делам. В целом, присудили 205 лет и 7 месяцев лишения свободы", - говорится в телеграм-канале правозащитного центра.





По информации правозащитников, больше всего людей в апреле осудили по таким делам в Брестской области - 33 человека.





"Не зафиксировано ни одного оправдательного приговора фигурантам политически мотивированных уголовных дел", - сообщили также в "Весне".







