Франак Вячорка: «Именно сейчас мы видим то, что называется пробуждением нации»





Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка поделился мнением о происходящем в Беларуси.





«Именно сейчас мы видим то, что называется пробуждением нации. За последний год протесты видоизменялись. Если в августе прошлого года все выходили за свободные выборы, то сейчас люди выходят за свое достоинство, они выходят за независимость, они выходят за права человека в широком смысле. Сейчас, например, в прошлое воскресенье беларусские порталы TUT.BY, Onliner и Tribuna перешли на беларусский язык – и это все результат 9-месячного противостояния с режимом Лукашенко и национального пробуждения, которое мы пережили за последние 12 месяцев», – цитирует политика atr.ua



