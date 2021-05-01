+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Шимов: Москве нужны политические гарантии интеграции

Политолог рассказал, от чего зависит судьба интеграционных дорожных карт

Шимов: Москве нужны политические гарантии интеграции
Назначение на осень текущего года заседания союзного Совета министров позволяет допускать мысль о том, что в действительности будут подписаны интеграционные дорожные карты, однако какие именно - остается только гадать.
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил политолог, доцент Белорусского госуниверситета Всеволод Шимов.
Политолог обратил внимание на то, что разговоры о двух или трех дорожных картах, которые осталось согласовать России и Беларуси, ведутся уже года два. Впрочем, добавил Шимов, на этот раз был обозначен более или менее конкретный срок – осень 2021 года.
«Так что, возможно, какие-то документы действительно будут подписаны. Другой вопрос, какие это будут документы. Работа над дорожными картами велась в скрытом режиме, общественности их не показывали, так что мы можем только гадать, о чем вообще речь», - добавил он.


Исходя из имеющейся информации, Шимов полагает, что основными камнями преткновения остаются судьба единого налогового кодекса, которому противится белорусская сторона, и судьба единого энергетического рынка, который продвигает Минск.

«Кроме того, непонятна судьба политической надстройки Союзного государства. Москве нужны политические гарантии интеграции, в то время как официальный Минск стремится избежать формирования наднациональных органов, видя в них угрозу белорусскому суверенитету», - указал он.

Резюмируя, Шимов подчеркнул, что судьба дорожных карт будет зависеть от того, о чем договорятся, да и договорятся ли, стороны по этим ключевым вопросам.

Напомним, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко, встречаясь со своим российским коллегой в Казани, заявил о том, что 26 интеграционных дорожных карт из 28 завизированы в Беларуси и переданы российской стороне. Осталось две союзные программы, по которым вице-премьеры с обоих сторон продолжают конструктивные переговоры, добавил он. В то же время Головченко сообщил, что заседание союзного Совета министров в преддверии заседания Высшего Госсовета пройдет осенью 2021 года.
politring.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]