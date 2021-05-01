Антироссийский вирус распространяется уже и на Болгарию, а может пойти и дальше – там еще рядом и Румыния, где тоже, если покопать, можно, видимо, много интересного обнаружить. Особенно это актуально в связи с явным обострением ситуации в Молдавии. В целом на внешнем контуре неспокойно - как на ближних, так и на дальних подступах. Вот и Таджикистан с Киргизией вспомнили старые обиды. Это не удивительно – в метрополии-то полная неопределённость – никто не одернет.

При этом заметно, что Сергей Викторович Лавров в последнее время явно примеряет на себя новую роль некого гуру – теоретика внешней политики, министерское кресло - это уже слишком малая должность для столь масштабной фигуры. Как мы знаем, кастинг на данный пост идет давно, но сейчас решение буквально назрело – в новой реальности необходимы некие действия, а не просто красивые фразы о несовершенстве партнеров. Кроме всего прочего, нужно готовить встречу с Байденом, как-то пытаться наладить контакт с Киевом, который занялся откровенным «троллингом» Кремля. Ну и Лукашенко явно не собирается интегрироваться, несмотря на очередные попытки российских властей объявить прорыв на белорусском направлении.





Однако с высокой долей вероятности можно предположить, что ни один из потенциальных кандидатов на пост главы российского МИД не подходит по параметрам. И это тоже можно понять: слишком велик риск, что станет еще хуже. И это превращается в очень серьезную проблему. Если экономика худо-бедно под присмотром, то внешняя политика все больше напоминает оголенный нерв. Ну что тут еще скажешь, если уж даже Чехия и Болгария потеряли всякое уважение – ничего уже не стесняются?



