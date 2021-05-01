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Кто оплатил первомайский пикет людей у посольства США?

Первомай в Минске: колонна людей собралась у здания ФПБ и отправилась пикетировать посольство США. Многих участников акции привезли к месту сбора на автобусах.

Кто оплатил первомайский пикет людей у посольства США?
Сегодня с утра, минчане, живущие  в центре города, заметили такую картину: у здания Федерации профсоюзов Беларуси, которое находится на проспекте Победителей, собралась группа людей. 
 
 
Собравшись в колонну, они выдвинулись в сторону посольства США. Скорее всего,  там состоится пикет с требованием отменить санкции в отношении белорусских предприятий. Официальные профсоюзы страны очень этого хотят.
 
1 мая на сайте ФПБ появилось обращение членов организации к США.
 Вот в каком тоне оно звучит:
 «Эти меры – не что иное, как экономическая агрессия и шантаж. Под видом мнимых благих целей политиками приняты решения, которые противоречат международному праву и, по сути, направлены на подрыв экономики суверенного государства.
Американские чиновники намеренно закрывают глаза на то, что эти меры могут оставить людей без работы и заработной платы. И поставить под угрозу выполнение нашим государством социальных обязательств.
 
Очевидно, что данное решение руководства США направлены на то, чтобы создать очередной очаг социальной напряженности и в целом дестабилизации ситуации в регионе. И таким образом решать свои геополитические амбиции.  Все это ведет к деградации стабильного мирового порядка.
 
Мы призываем руководство Соединенных Штатов Америки отказаться от деструктивной политики, которая за многие годы доказала свою несостоятельность. Уважать жизненные интересы и основополагающие права белорусов».
 
blizko.by
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