Белорусский МИД вступил в словесную перепалку с американскими дипломатами
В профиле белорусского МИДа в твиттер появился ответ на заявление посольства США в Беларуси по поводу митинга у здания дипломатической миссии в Минске. Вот что ответило наше ведомство:
– Посольство США в Беларуси Имеет возможность размещать посты в социальной сети Твиттер. Всем остальным политическим субъектам США, даже, если они бывшие, должно быть также беспрепятственно предоставлено такое право. Никаких двойных стандартов нигде!
Ясно, что МИД намекает на экс-президента Дональда Трампа, которого "выкинули" из соцсетей за призывы к насилию.
Дипломаты США, в свою очередь, обвинили белорусские власти в двойных стандартах, поскольку пикет ЯБатек возле дипмиссии прошел беспрепятственно, а вот никакие мероприятия протестного характера не только не разрешены, но и наказываются жесточайше.
"Белорусский партизан"
11:00 01/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение