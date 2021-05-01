



– Посольство США в Беларуси Имеет возможность размещать посты в социальной сети Твиттер. Всем остальным политическим субъектам США, даже, если они бывшие, должно быть также беспрепятственно предоставлено такое право. Никаких двойных стандартов нигде!





Ясно, что МИД намекает на экс-президента Дональда Трампа, которого "выкинули" из соцсетей за призывы к насилию.





Дипломаты США, в свою очередь, обвинили белорусские власти в двойных стандартах, поскольку пикет ЯБатек возле дипмиссии прошел беспрепятственно, а вот никакие мероприятия протестного характера не только не разрешены, но и наказываются жесточайше.