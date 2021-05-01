Иосиф Сталин побеждает на выборах в Индии

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Индийский политик Иосиф Сталин готовится прийти к власти в штате Тамил Наду на юге Индии, пишет The Daily Mail.





Как показывают экзит-полы, возглавляемая им партия "Дравида Муннетра Кажагам" (DMK) побеждает ближайших конкурентов с большим отрывом.





Глава политсилы был назван в честь советского диктатора Сталина его отцом, М. Карунаниди, "левым" четырехкратным главным министром государства.





Родившийся всего за несколько дней до смерти своего тезки в 1953 году, индийский Сталин – убежденный демократ – признал в интервью газете Times of India в 2019 году, что его имя вызвало некоторые неловкие моменты в России, когда он прилетал туда в 1989 году:





"Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать мое имя. Когда я сказал "Сталин", многие люди в аэропорту начали смотреть на меня. Проверяя мой паспорт, чиновники задали мне несколько вопросов, прежде чем меня впустили".





Таким образом он пришел к выводу, что в Советском Союзе Сталина "многие не любили".





Результаты выборов в Тамил Наду должны быть объявлены в воскресенье, как и в нескольких других штатах, включая Кералу, Ассам и Западную Бенгалию на востоке Индии.





Индийский демократ – не единственный политик, которого назвали в честь диктатора. Его брат по несчастью Адольф Гитлер Уунона из Намибии стал международной звездой, когда его партия выиграла региональные выборы в ноябре. В списке кандидатов, напечатанном в правительственной газете, его имя было сокращено до "Адольф Х", но полностью оно появилось на официальном сайте результатов.





Гитлеру такая сомнительная международная известность не понравилась, и он обвинил оппозиционные партии в заговоре с целью его дискредитации. По его словам, отец "не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер", когда называл своего сына в его честь.

"У меня не было выбора. Я был младенцем, когда отец дал мне это имя. Я ничего не могу сделать, чтобы изменить имя. Это не значит, что я похож на Адольфа Гитлера или похож на Адольфа Гитлера из Германии. Я не такой, как он", – заверял он в интервью.







