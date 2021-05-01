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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Это европейский подход": в Украине объяснили изменение меры пресечения для главного обвиняемого в убийстве Павла Шеремета

В Украине были случаи, когда человек, находящийся под следствием, сидел в СИЗО более 10 лет. Об этом 30 апреля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслируется на канале "Украина" и YouTube-канале Shuster online, рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.



Он прокомментировал изменение меры пресечения для фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко с содержания под стражей на домашний арест.

"Это европейский подход, он правильный. Я поддерживаю судебную систему в том, что люди, которые не признаны виновными в совершении преступления, не должны сидеть в следственных изоляторах продолжительное время", – сказал Малюська.

По его словам, если в течение полутора-двух лет нет приговора суда, подозреваемого можно выпускать из СИЗО, если он не опасен для общества.

"Очевидно, что суд убедился, что особой опасности сейчас нет, и решил применить другую меру пресечения – установить домашний арест", – заявил министр.

На вопрос журналиста, сможет ли Антоненко получить компенсацию от государства, если суд признает его невиновным, Малюська ответил: "Безусловно, есть компенсация за необоснованное содержание в СИЗО. За все время заключения ему может быть выплачена компенсация".

Напомним, что Шевченковский районный суд Киева 30 апреля отпустил Антоненко под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.
"Белоруский партизан"
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