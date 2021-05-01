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Как Беларусь сотрудничает с НАТО?

В целом Беларусь обеспечивает большую, чем Россия, прозрачность военной деятельности, что не раз отмечалось руководством НАТО.

фото носит иллюстративный характер

Об этом говорится в исследовании «Роль и влияние малых стран в обеспечении мира и безопасности в Восточной Европе. Пример Беларуси», пишет thinktanks.by

Оно было подготовлено Советом по международным отношениям «Минский диалог» и презентовано на текущей неделе. Авторами исследования являются политологи Денис Мельянцов, Сергей Богдан, Евгений Прейгерман, Алисия Иванова.

Как говорится в работе, до политического кризиса, разразившегося в Беларуси в августе 2020 года, Минск делал ставку на развитие максимально возможной в белорусских условиях внешнеполитической многовекторности. Такой подход отразился и на международном военном сотрудничестве, которое Беларусь существенно диверсифицировала и активизировала после 2014 года. Важной инфраструктурной основой для этого послужили двусторонние соглашения о дополнительных мерах доверия и безопасности, заключенные еще в начале 2000-х годов с Украиной и тремя соседями—членами НАТО (Польшей, Литвой и Латвией). Эти меры соответствуют положениям главы X Венского документа и предусматривают:

— проведение дополнительных посещений по оценке военной информации и  инспекций указанных районов;

— дополнительный обмен информацией о вооруженных силах и экспертные встречи;

— взаимное уведомление о  наиболее масштабной военной деятельности, не достигающей порогов уведомления, предусмотренных Венским документом.

В 2002–2020 годах в соответствии с положениями этих договоренностей Республика Беларусь дополнительно приняла на своей территории 32 инспекции указанных районов и 61 посещение по оценке.

В свою очередь, Беларусь за этот же период провела 28 инспекций указанных районов и 62 посещения по оценке на территориях Латвии, Литвы, Польши и Украины.

И Минск, и страны-партнеры всегда подчеркнуто выражали удовлетворенность качеством диалога и сотрудничества в рамках заключенных соглашений, особенно после 2014 года, когда значение соглашений для региональной безопасности резко возросло. Кроме того, расширялись меры доверия в отношениях Беларуси и стран НАТО в целом. В частности, проходили ежегодные совещания между представителями белорусских госструктур и НАТО по вопросам участия в Процессе планирования и оценки сил программы НАТО «Партнерство ради мира». Еще в 2010 году Беларусь заключила с НАТО соглашение о железнодорожном транзите, став частью Северной распределительной сети, по которой осуществлялся транзит невоенных грузов в Афганистан в рамках операции Международных сил содействия и безопасности.

В 2013 году было заключено дополнительное соглашение, расширяющее условия предыдущих договоренностей о транзите бронетехники стран НАТО. Эти процессы положительно отразились на политике нормализации отношений Беларуси с США, начало которой было положено в 2015–2016 годах. В декабре 2019 года бывший глава Генерального штаба Беларуси генерал-майор Олег Белоконев заявил о готовности Беларуси к совместным учениям с НАТО и проведении переговоров о возможных форматах. При этом он уточнил, что Россия должна оставаться стратегическим союзником. Главным препятствием для совместных учений и участия Беларуси в миссиях НАТО является незавершенный процесс вступления в силу соглашения по безопасности информации, которое устанавливает минимальные стандарты защиты информации ограниченного распространения. Важно, что само по себе членство Беларуси в ОДКБ не налагает запрета на участие в учениях и миссиях НАТО. Примером такого сотрудничества может быть Армения.

В целом Беларусь обеспечивает бóльшую по сравнению с Россией прозрачность военной деятельности, что не раз отмечалось руководством НАТО. Например, Беларусь, в отличие от России, остается приверженной ДОВСЕ, а Министерство обороны Беларуси публикует гораздо более детальную информацию о функционировании белорусской армии, чем российское военное ведомство.

То же касается и совместных военных учений. Именно Минск обеспечил широкое присутствие иностранных наблюдателей на белорусско-российских учениях «Запад‑2017». Показателен в этом контексте и ситуационный нейтралитет Беларуси по отношению к российско-украинскому конфликту из-за Крыма и Донбасса. Беларусь не признала законность аннексии Россией Крыма и предложила свою помощь в разрешении конфликта на востоке Украины, а Минск стал местом проведения многочисленных конференций и переговоров, направленных на деэскалацию международной напряженности. Эти миротворческие усилия положительно сказались как на безопасности самой Беларуси, так и на отношениях по линии Беларусь—НАТО .

При этом, как отмечается в исследовании, белорусское руководство в своей внешней и оборонной политике учитывает интересы России и возможные риски для Беларуси в случае игнорирования этих интересов. Поэтому официальный Минск никогда не ставил под вопрос свое членство в ОДКБ и в целом сотрудничество с Россией в сфере безопасности и обороны. Этот аспект следует считать еще одним важным компонентом понятия «ситуационный нейтралитет» в белорусском варианте.
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