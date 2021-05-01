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Фотофакт: жидковатый протест "заябатек" у посольства США. Дипломаты ответили: «Двойные стандарты бросаются в глаза»

30 апреля около 10 провластных активистов пикетировали посольство США в Минске.


Среди участников пикета — студенты. А как же пары в университете? / Еврорадио

Госагентство БЕЛТА сообщило, что акция прошла в связи “с сообщениями о том, что США причастны к организации заговора с целью убийства президента и захвата власти в Беларуси”.

«Ябатьки» принесли к посольству плакаты, нарисованные месяц назад — задолго до того, как Лукашенко рассказал о “заговоре” против себя:

“Байден, крепче держись за перила”, “Даёшь честные выборы в США”, “Когда начнут переговоры по передаче власти Трампу?”

В посольстве США уже отреагировали на это мероприятие.

«Сегодня власти позволили мирным демонстрантам, поддерживающим режим, собраться у посольства США. Вновь приветствуем мирный протест. Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Двойные стандарты бросаются в глаза», — написало посольство США в ответ на пикет «ябатек».
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