



Среди участников пикета — студенты. А как же пары в университете? / Еврорадио





Госагентство БЕЛТА сообщило, что акция прошла в связи “с сообщениями о том, что США причастны к организации заговора с целью убийства президента и захвата власти в Беларуси”.





«Ябатьки» принесли к посольству плакаты, нарисованные месяц назад — задолго до того, как Лукашенко рассказал о “заговоре” против себя:





“Байден, крепче держись за перила”, “Даёшь честные выборы в США”, “Когда начнут переговоры по передаче власти Трампу?”





В посольстве США уже отреагировали на это мероприятие.





«Сегодня власти позволили мирным демонстрантам, поддерживающим режим, собраться у посольства США. Вновь приветствуем мирный протест. Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Двойные стандарты бросаются в глаза», — написало посольство США в ответ на пикет «ябатек».



