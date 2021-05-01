Журналист сказала, что была в Минске и своими глазами видела жестокое насилие в отношении протестующих.





Корреспондент Euronews: Сожалеете ли Вы о действиях Вашей администрации?

— Вся проблема состоит в том, что мы по-разному оцениваем ситуацию, которая произошла в Беларуси в августе прошлого года. И сегодня, к сожалению, взаимные обвинения зашли так далеко, что мы не можем отыграть обратно. Мы расцениваем события прошлого года с абсолютно иной точки зрения. Возможно, власть иногда действовала чрезмерными методами, но это была адекватная реакция на те абсолютно не мирные акции протеста, насильственные акции протеста, которые имели место в Беларуси.





Он считает, что «по сути, была попытка государственного переворота».





Владимир Макей также заявил, что сейчас в Беларуси «нет никаких протестов», а люди по «протестным» делам «задержаны за конкретные преступления».





— Что касается тех лиц, которые были задержаны в свое время, должен вас заверить, что они были задержаны за конкретные преступления и правонарушения, и я не думаю, что в странах Европейского союза эти правонарушения и преступления оценивались бы иначе. Например, восемь актов терроризма, связанные с поджогами зданий, подрывами автомобилей и так далее. Десять случаев блокирования железнодорожных путей. Огромное число случаев блокирования транспортного движения. Это все имеет политическую подоплеку или все же связано с нарушениями законодательства Республики Беларусь?





Он также заявил, что нападения и угрозы в адрес сотрудников органов охраны правопорядка и их членов семей подлежит уголовному наказанию и в европейских странах.





Корреспондент Euronews напомнила о том, что в Беларуси 358 человек признаны политзаключенными, и поинтересовалась, совершили ли они реальные преступления, приведя в пример осужденных журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову.





На это Владимир Макей ответил, что не представляет судебную власть и Следственный комитет.





— Поэтому говорить о каждом конкретном случае я не могу, но мы можем вам выслать соответствующую информацию, подтверждающую нарушение законодательства данными конкретными лицами, в каждом конкретном случае.





В свою очередь, он привел в пример Зенковича, Автуховича и Олиневича, которые задержаны «за конкретные попытки совершения террористических актов, совершения государственного переворота». Макей упрекнул западную прессу в том, что она это стыдливо умалчивает, а также поинтересовался, почему Запад не реагирует на раскрытие «дела о госперевороте».

Также он подчеркнул, что "сегодня ситуация в Беларуси выглядит абсолютно нормально, она стабилизировалась и нормализовалась. И нет никаких протестов, о которых Вы упоминаете".





Прозвучал вопрос о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси: На что похожи сегодня отношения Беларуси с этими западными властями?





- С сожалением вынужден признать, что наши отношения с Европейским союзом и с так называемым коллективным Западом в целом находятся, можно сказать, в кризисной ситуации.