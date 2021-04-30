«Он не дурак». 5 конфликтных моментов в отношениях Федуты и Лукашенко

UDF рассказывает об истории взаимоотношений Александра Федуты и Александра Лукашенко.

Федута помог Лукашенко избраться президентом, но тот подозревал его в работе на конкурента

В 1994 году 29-летний Александр Федута, глава Союза молодежи Беларуси (в прошлом комсомола), был активным членом предвыборного штаба Александра Лукашенко. Например, он пригласил туда экономиста Сергея Чалого. Одно время предвыборный штаб с согласия Федуты размещался в здании Союза молодежи.





Федута сидит рядом с Лукашенко





После победы на президентских выборах Лукашенко отблагодарил молодого помощника должностью начальника управления общественно-политической информации Администрации президента.





Федута зачитывает приветствие от президента Лукашенко. Фото: baj.by





Но в их отношениях было не все так радужно, как могло показаться. Дело в том, что Лукашенко подозревал Федуту в помощи своему конкуренту – Вячеславу Кебичу, который руководил правительством.





В 2004 году руководитель страны заявил:





«Саша Федута, который Лукашенко в предвыборную кампанию советы выдавал, правда, и к другому моему альтернативному кандидату бегал, тоже советовал, вместе с некоторыми».





А неделю назад Лукашенко сказал:





«Его же Вячеслав Францевич (Кебич) подкинул мне в штаб, чтобы знать, что у меня делается. А какой у меня штаб? Всего пять человек было. И он, сидя возле меня, информировал команду Кебича. Ну вот такой он человек».

Федута громко ушел от Лукашенко

В конце 1994 года депутат Сергей Антончик выступил с антикоррупционным докладом, рассказав о злоупотреблениях в окружении президента. Но газетам напечатать этот доклад не дали: на следующий день они вышли с белыми пятнами.





Федута решил взять на себя ответственность за эти действия и подал в отставку. Лукашенко предлагал ему не уходить, но чиновник не послушался.













Отставка получилась очень громкой: поработав в Администрации президента всего пять месяцев, Федута стал первым человеком, ушедшим из команды Лукашенко.





Федута написал критическую книгу о Лукашенко

После увольнения из Администрации, Федута стал работать политическим обозревателем в независимых СМИ. Он не раз каялся в том, что в прошлом работал на авторитарного лидера, покончившего с демократией в Беларуси.





В 2005 году была издана книга Федуты «Лукашенко. Политическая биография». В ней он аккуратно, но очень критические рассказал о становлении и деятельности первого руководителя независимой Беларуси. Общий тираж первой книги составил более 60 000 экземпляров.





Федута писал об избирателях, голосовавших за Лукашенко на первых президенских выборах:





«Задача была не из легких: наш электорат мог отличаться лишь одним – крайней степенью люмпенизированности. Люмпен не обладает собственной идеологией, а потому возможность привлечь его на нашу сторону была вполне реальна».

После президентских выборов 2010 года Федута провел несколько месяцев в СИЗО КГБ

Федута работал не только журналистом, но и политтехнологом. На выборах-2010 он вошел в штаб оппозиционного кандидата Владимира Некляева. После разгона Площади его как и многих других посадили в СИЗО КГБ – безусловно, это не могло произойти без воли Лукашенко.





За решеткой Федута провел 109 дней, по обвинению в организации массовых беспорядков ему присудили два года лишения свободы условно.





«Я провел в одиночке 55 — там возникает ощущение бесконечности времени, оно тянется невероятно долго и очень тягостно. Когда меня перевели в одиночку, исполняющий обязанности начальника изолятора сказал мне: «А хотите мы вам телевизор включим? Будете смотреть белорусское ТВ». Я ответил «спасибо, не надо», – вспоминал Федута.





Он также говорил:





«События, произошедшие со мной после 19 декабря 2010 года — моя личная расплата за ту несвободу, к которой я имел отношение в середине 90-х».

Федуту обвинили в организации госпереворота

Сегодня в Беларуси едва ли не каждый знает о громкой истории попытки «госпереворота», за планирование которой в Москве был задержан в том числе Федута.





На прошлых выходных по ОНТ показали фрагменты допроса политтехнолога. На них он говорит: «Признаю себя виновным в участии… в заговоре». Монтаж это или нет – неясно.





Лукашенко отдельно высказался о бывшем соратнике. Говоря о планировании покушения на свою жизнь, он заявил:





«Следующий вариант — нападение на загородную резиденцию, прямо называют — в Озерном. Откуда знают? Федуты рассказали».





Руководитель страны также пояснил, какую роль политтехнолог мог играть в «заговоре»:





«Конечно, мне смешно: Федута революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты».



