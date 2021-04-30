



В программе «Персонально ваш» с Алексеем Венедиктовым» ведущий спросил главного редактора «Эха Москвы», кто в практике политического устройства больше берет от кого: Путин от Лукашенко или Лукашенко от Путина.





«Конечно, здесь Россия идет вслед за Беларусью», – ответил Венедиктов на «Эхо Москвы».





Он отметил, что Беларусь идет впереди России как авторитарное государство режима личной власти, силового применения.





«Лукашенко идет впереди Путина в этом плане.. И только в последние полгода российская власть начала в политических вещах следовать в фарватере Беларуси, – считает Венедиктов. – Лукашенко все время стремится установить режим личной власти такой латиноамериканской. Путину конечно до этого далеко».



