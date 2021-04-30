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РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС. Список будет дополняться?

Россия закрывает въезд в страну для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей официальных структур Евросоюза, заявили в пятницу в МИД РФ.

МИД РФ заявляет, что идет на эту меру в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан. При принятии этого решения МИД ссылается на Федеральный Закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ.

Фото: Michele Tantussi/Getty Images

В список лиц, которым закрыт въезд в РФ, вошли:

- председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли;
- заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова;
- председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ Иварс Аболиньш;
- директор Центра государственного языка Латвийской Республики Марис Балтиньш;
- член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр;
- руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах;
- глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт;
- глава Языкового департамента Эстонской Республики Ильмар Томуск.

interfax.ru
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