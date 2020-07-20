100 дней правления Джо Байдена: эгоизм в новом обличии

Но в доктрине "Америка прежде всего" ничего не изменилось", - пишет немецкое издание Handelsblatt.





"В США, где президенты не только командуют войсками, но и становятся звездами поп-культуры, сейчас происходят интересные перемены в понимании ролей: Барак Обама своей харизмой вызывал эйфорию у миллионов, популизм и эгоцентризм Дональда Трампа пропитывал страну гневом. В обоих случаях эффект зачастую определялся личностью президента. Байден, в свою очередь, говорит о политических целях и планируемых реформах. Этим он показывает, что впечатление не обязательно производит тот, кто кричит громче всех", - отмечает журналистка Аннетт Майритц.









"Но это не означает, что Байден медлителен в важных вопросах. Именно старейший президент США за всю историю, занимающийся политикой уже полвека, осуществляет на своем посту одну смену парадигм за другой: в экономике, социальной политике и культуре. (...) У Байдена была репутация центриста, посредника между лагерями, для которого межпартийное сотрудничество было важнее политического риска. Возможно, все было так в его карьере сенатора и вице-президента, но с тех пор, как он оказался в Овальном кабинете, он демонстрирует почти революционные намерения", - пишет издание.





"Чего он уже добился вне борьбы за законы, так это изменения политической культуры, которое может оказать на США долгосрочное влияние. Доверенные лица Белого дома говорят, что Байден делегирует заметно много задач и дает свободу действий своим ведущим советникам. Возможно, демократ в душе рассчитывает только на один срок, но, возможно, разделения ответственности просто-напросто требуют многочисленные кризисы".





"Впервые в США появилась женщина-вице-президент, а звание "госпожа вице-президент" стало нормой. Граффити в мегаполисах страны представляют Камалу Харрис культовой фигурой, а в аэропорту можно купить футболки с надписью "Я говорю" - словами, которыми Харрис заставила замолчать своего соперника Майка Пенса во время дуэли кандидатов. Сила темнокожей женщины закрепилась в коллективной памяти", - говорится в статье.





"В то же время для Америки стало нормой, что в стране есть "второй джентльмен" в лице мужа Харрис Дуга Эмхоффа, а пресс-конференции транслируются на языке жестов. (...) Социальные изменения обычно лишь медленно начинаются сверху. Дуэт Байден и Харрис уже ускорил этот процесс".





"Белый дом внезапно снова стал сравнительно обычным местом работы - это тоже изменилось. (...)При Байдене Белый дом - это дисциплинированный правительственный аппарат. (...) Наблюдатели, давно знакомые с этим аппаратом, говорят: это и есть норма, просто из-за Трампа мы забыли, что такое политическая рутина".





"То, что США снова приходится привыкать к обычным вещам, показывает отношение к коронакризису. Лишь с тех пор, как Байден занял Овальный кабинет, борьбой с вирусом стали централизованно управлять из Вашингтона. В нагрудном кармане его костюма лежит карточка, на которой отмечено ежедневное количество умерших от коронавируса, которых в США уже почти 600 тыс. человек. Это небольшой, но действенный жест, который показывает, что этот президент всерьез воспринимает пандемию. Даже если теории заговора продолжают процветать, по крайней мере, они больше не подпитываются из центра власти", - отмечает Handelsblatt.





"Но уроки, которые Байден извлекает из пандемии коронавируса, выходят далеко за рамки насущного кризисного управления. Его администрация провозгласила цели, значительно более амбициозные, масштабные и местами более провокационные, чем предсказывали многие наблюдатели. Например, если Байден проведет через Конгресс свой инфраструктурный пакет объемом около 2,25 трлн долларов, это будет первый случай, когда США поставят изменение климата и "зеленые" инновации в центр экономической реформы".





"Вторая часть запланированных Байденом реформ призвана смягчить неравенство. Хотя Байдену сначала и придется доказать, что социальное неравенство в США действительно удастся смягчить, если осыпать социальные системы деньгами. (...) Байден хочет вложить еще как минимум два триллиона в детские пособия, защиту материнства и доступное образование, а также повысить заработную плату в сфере здравоохранения, попечения и образования. (...)Неясно, сможет ли Байден действительно провести свою программу в Конгрессе с незначительным большинством, но его основный посыл ясен: этот президент считает, что социальные реформы должны стоять в верхней части списка задач по восстановлению страны".





"Быстрая, амбициозная программа Байдена влечет за собой последствия для остального мира, - указывает автор статьи. - Первые месяцы его пребывания в должности президента уже показали, что курс Трампа "Америка прежде всего" не был ошибкой - частично он будет продолжен и Байденом. Жесткая иммиграционная политика на южной границе с Мексикой пока остается в силе, для этого Байден продвигает протекционизм. (...)Из-за доктрины "Покупай американское" грозят увеличиться препятствия для иностранных конкурентов, что также повлияет на европейские отрасли. (...)Даже борьба против изменения климата продиктована трезвым расчетом. Официально США позиционируют себя как пионера нового движения против глобального потепления. Но пока на мировой арене Вашингтон взывает к чувству солидарности, дебаты внутри США звучат совсем иначе. Там министры Байдена не питают иллюзий и агитируют: "зеленые" инновации принесут пользу нам как стране, обеспечат нас рабочими местами и приведут к благосостоянию США".





"Этот и другие примеры показывают: Америки как спасительницы мира не будет и при Байдене. В будущем США, возможно, снова будут более сильным и, прежде всего, более надежным лидером, но это будет лишь в том случае, если это будет выгодно им самим. Уже в начале своего пребывания у власти Байден закладывает основы современного эгоизма США: серьезного и дипломатичного по форме, жесткого по своей сути. В таком подходе кроется шанс, что Байден действительно сможет смягчить поляризацию в стране. В конце концов, большинство граждан США хотят большей экономической изоляции от внешнего мира, а военные операции также непопулярны. Но международным партнерам США придется привыкать к стране, которая защищает свои собственные интересы явственнее, чем когда-либо".





"Возможно, Байдену удастся сделать свою страну более справедливой, но даже он капитулирует перед многими насущными проблемами. С насилием с применением огнестрельного оружия многие смирились. Программа вакцинации впечатляет, но миллионы людей отказываются от прививок. Трампизм и популизм процветают, что видно по растущим пожертвованиям крайне правым консерваторам".





"Байден показывает миру, что США могут и хотят сделать - и что нет. Что останется после его правления, так это новая, более честная Америка. Не страна мечты, а страна реализма", - заключает Handelsblatt.







