Дело Шеремета: суд отпустил главного обвиняемого под домашний арест













Соответсвующее решение принял Шевченсковский суд Киева.





Под стражей он находился с декабря 2019 года.





«Это маленькая победа, но пока не победа в большой войне, которая еще впереди. Просто сначала хочу поблагодарить моих адвокатов, мою семью, друзей, всех, кто поддерживал», — сказал Антоненко в суде.



