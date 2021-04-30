



"Вы знаете, на какие должности назначаетесь. Три четверти страны мы сегодня вашими должностями прикрываем в этой непростой ситуации, которая и внутри (складывается относительно якобы, говорят, спокойно, но успокаиваться нельзя), да и внешне. Вы видите, что происходит", — передаёт БЕЛТА его слова.





Лукашенко ожидает, что новые милицейские руководители будут жёстко выполнять решения.





"Я в шутку сказал, что генералы не бывают мягкими. Если можно мягко принимать решения — это будет хорошо. Но выполняться они должны жёстко. Вы — люди в погонах, и обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Защитить миллионы людей (да и транзитная страна — интересы пересекаются) — вот это вопрос", — заявил он.





Напомним, что этот год в Беларуси объявлен годом народного единства. Но Лукашенко вновь ищет "своих" белорусов и "чужих", "правильных" и "неправильных".











