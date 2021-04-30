+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Юрий Царик: Фильм ОНТ - лучшее доказательство непричастности США к заговору

Эксперты продолжают обсуждать новый фильм телеканала ОНТ о якобы заговоре с целью убийства А.Лукашенко и проведения государственного переворота.



Фильм является лучшим документальным подтверждением того, что власти США непричастны к действиям заговорщиков. Было очевидно, что задача перед журналистами стояла провести линию именно о причастности властей США. Но поскольку на ОНТ при Маркове, как ни странно для кого-то покажется, руководствуются определёнными стандартами объективности и доказательности, задачу эту решить не удалось. Нет ни слов сотрудников КГБ о причастности властей США, ни признаний самого Юрия Зенковича. И даже о мифической причастности Mike Carpenter в кадре говорит Чуденцов, а не сам Зенкович, да и то в том духе, что слышал, мол, это имя от Зенковича при неизвестно каких обстоятельствах, пишет на своей странице в Facebook сооснователь и заместитель директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик. 

В итоге для того, чтобы решить политическую задачу (выполнить заказ), но соблюсти объективность, все дружно вынуждены были использовать фигуру Дмитрия Щигельского, как якобы "руководителя заговора" и "посредника" между заговорщиками и властями США (ЦРУ/ФБР/Пентагон). Логика понятная. Для Зенковича и Федуты сказать об этом - это способ показать, что не они главные в заговоре и ослабить обвинение в отношении себя. Для журналистов (с точки зрения выполнения заказа) тоже резон есть: поскольку с Щигельского показания взять невозможно, то именно его и можно обвинять во всех смертных грехах.

Из факта непричастности властей США к "заговору" следует множество вопросов. Например, почему предполагаемый дом для удержания и "пыток" должностных лиц искали рядом с границей с Россией? Что это у Зенковича за бизнесмены в Москве, которые "дают" ему "ресторан на проведение мероприятия"? Ну и, по более ранним выпускам "сериала", - откуда у Макара связи в верхушке ФСБ России? И так далее.

В итоге на выходе получился добротный пропагандистский фильм, хороший медиа-продукт. Но истина, как всегда в таких случаях, оказалась никому не нужной.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]