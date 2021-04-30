Лукашенко тасует милицейское начальство
Сегодня он назначил начальников УВД в трех областях, сообщает Telеgram-канал "Пул Первого".
Новым начальником управления внутренних дел Минской области назначен Александр Астрейко. До этого он руководил УВД Бресткого облисполкома. Напомним, в марте от должности был освобожден глава УВД центрального региона Александр Ковальчук.
Брестскую областную милицию возглавил Олег Шуляковский, который ранее был первым замначальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома-начальником криминальной милиции.
Начальником УВД Гродненской области стал Дмитрий Резенков. До сегодняшнего дня он занимал пост первого заместителя начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома–начальника криминальной милиции.
12:25 30/04/2021
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