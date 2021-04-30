











Ярош заявил, что это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ.





КГБ инициирует экстрадицию из Литвы, США и Украины обвиняемых по делу. Их пятеро — Щигельский, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макар.





«Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности».





«Дело о госперевороте»

Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.





— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.





Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».





Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».





ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.





В Госдепартаменте заявили, что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.

В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституцио утем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.





28 апреля на телеканале ОНТ показали двухсерийный фильм о подробностях этого дела.