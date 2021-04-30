Дело о госперевороте: КГБ заявил о девяти фигурантах и просит помощи ... у США
В КГБ назвали фамилии 9 человек, которые проходят в качестве обвиняемых по делу, возбужденному по ч.1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти), сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя КГБ Андрея Яроша.
Ярош заявил, что это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ.
КГБ инициирует экстрадицию из Литвы, США и Украины обвиняемых по делу. Их пятеро — Щигельский, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макар.
«Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности».
«Дело о госперевороте»
Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.
— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.
Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.
В Госдепартаменте заявили, что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.
В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституцио утем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.
28 апреля на телеканале ОНТ показали двухсерийный фильм о подробностях этого дела.
12:18 30/04/2021
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