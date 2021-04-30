+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Визит вежливости: новый посол России встретился с главой белорусского МИД

Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею, сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Минске.


Впрочем, Беларусь сейчас настолько зависима от России, что еще неизвестно, кто к кому должен был идти с приветствием.

Что известно о новом российском после

Евгений Лукьянов – девятый руководитель российского посольства в Беларуси. На этом посту он сменил Дмитрия Мезенцева, назначенного государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси.

Евгений Владимирович Лукьянов родился 10 декабря 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1974 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова с дипломом по специальности "английский язык и литература".

Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа. С 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. С 2012 по 2016 год работал в Совете безопасности РФ (занимал пост помощника, а затем заместителя секретаря СБ).

С 15 декабря 2016 года являлся чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвии. Награжден орденом Почета), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Владеет английским и французским языками. Женат. Есть сын и дочь.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]