



Впрочем, Беларусь сейчас настолько зависима от России, что еще неизвестно, кто к кому должен был идти с приветствием.





Что известно о новом российском после

Евгений Лукьянов – девятый руководитель российского посольства в Беларуси. На этом посту он сменил Дмитрия Мезенцева, назначенного государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси.





Евгений Владимирович Лукьянов родился 10 декабря 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).





В 1974 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова с дипломом по специальности "английский язык и литература".





Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа. С 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. С 2012 по 2016 год работал в Совете безопасности РФ (занимал пост помощника, а затем заместителя секретаря СБ).





С 15 декабря 2016 года являлся чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвии. Награжден орденом Почета), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.





Владеет английским и французским языками. Женат. Есть сын и дочь.



