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"Не до законов": Дмитрий Лаевский прокомментировал показанный по БТ разговор адвоката с подзащитным в СИЗО

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский прокомментировал в своем Тelegram-канале показанный по БТ разговор адвоката с подзащитным в СИЗО.



«Есть такое требование закона - общение адвоката с подзащитным конфиденциально. Это безусловное правило. Оно означает, что запрещено кому бы то ни было слушать и записывать переговоры адвоката с подзащитным в СИЗО», - написал Д. Лаевский.

Разговор адвоката с подзащитным в СИЗО-1 Минска показали 28 апреля.

«Если разговоры адвоката с подзащитным в СИЗО не только прослушиваются, но и записываются на видео, а потом - транслируются по государственному телевидению, то это означает, что одна из важнейших гарантий адвокатской деятельности не соблюдается.

Поскольку в частном порядке никто в следственном кабинете СИЗО записывать на скрытую видеокамеру разговоры адвоката с подзащитным не может, то вне всяких сомнений запись велась представителями власти.

Значит, разговоры любого адвоката с любым подзащитным так же могут прослушивать и записывать. Это нарушение профессионального права на конфиденциальное общение с подзащитным. Получается, гипотетически каждый адвокат может сейчас быть в такой ситуации», - написал Лаевский.

Он напомнил, что, согласно п. 2 ст. 46 Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности, Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) защищает интересы адвокатов. То есть защищать интересы адвокатов - предназначение и важнейшая задача БРКА.

29 апреля 2021 "Наша Ніва" обратилась к председателю БРКА Виктору Чайчицу с вопросом о том, будет ли реакция адвокатского сообщества на такое вмешательство в адвокатскую деятельность [опубликование на телевидении разговора адвоката с подзащитным в СИЗО], на что тот ответил, что пока у него "нет оснований заниматься этим вопросом".

«Вспомнились слова Остапа Бендера из романа "12 стульев": "Это, безусловно, к пожарной охране не относится"», - написал Лаевский.
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