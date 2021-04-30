Потерпевшими по делу выступили 109 сотрудников милиции и чиновников, которые в общей сумме требуют от политзаключенных около 530 тысяч рублей компенсации. Свои моральные страдания пинские милиционеры обосновали тем, что они "испытали страх, унижение, боль и стыд, из-за пережитых событий они потеряли сон, спокойствие и аппетит, испытывали и испытывают тревогу". Судья Евгений Бреган осудил всех 14 политзаключенных на сроки от пяти с половиной до шести с половиной лет колонии.





Как осудили пинских политзаключенных?





36-летний монолитчик Багновец Роман – 6 лет колонии усиленного режима;





20-летний фанат ФК «Волна» Богнат Даниил – 6 лет колонии усиленного режима;





31-летний Гунько Григорий – 6 лет колонии усиленного режима;





28-летний работник «Пинскдрева» Леженко Сергей – 6 лет колонии усиленного режима;





43-летний дальнобойщик Михайлов Станислав – 6 лет колонии усиленного режима;





44-летняя санитарка Мовшук Елена – 6,5 лет колонии общего режима;





42-летний Мовшук Сергей – 6,5 лет колонии строгого режима (единственный на свободе под домашним арестом);





20-летний Мостицкий Дэвид – 5,5 года колонии усиленного режима;





35-летний таксист Рогащук Вячеслав – 6 лет колонии усиленного режима;





19-летний фанат ФК «Волна» Рубец Олег – 5,5 года колонии усиленного режима;





37-летний активист движения «За Свободу» Соловей Игорь – 6 лет колонии

усиленного режима;





35-летний Терешко Александр – 6,5 лет колонии усиленного режима;





32-летний Халимончик Артур – 6 лет колонии усиленного режима;





20-летний Шелемет Вячеслав – 5,5 года колонии усиленного режима.





Все, кроме политзаключенных Даниила Богната, Игоря Соловьев, Станислава Михайлова признали вину частично. Даниил, Игорь, Станислава вину не признали полностью. Некоторые объясняли, что не собирались наносить травмы сотрудникам милиции, а били только по щитам, другие не соглашались с количеством нанесенных ударов. Также они не признают предварительный умысел и сговор.





Все, кроме Сергея Мовшука, находятся в брестском СИЗО-7. Сергею была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а его жена уже более восьми месяцев содержится под стражей. После объявления приговора его взяли под стражу.





В чем их обвинили?





Согласно версии обвинения, 14 обвиняемых, &quo пр яв 9 августа 2020 года участие в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского райисполкома, грубо нарушили общественный порядок".





«В его развитие учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами – досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После чего умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие ОВД, физическим и юридическим лицам».





Так, по версии обвинения, Леженко выломал палку из скамейки и нанес ею не менее 10 ударов по сотрудникам милиции, потом достал другую палку и нанес еще не менее трех ударов. Багновец выломал кол для подвязки деревьев и бросил в построение силовиков. Халимончик швырнул в милиционеров пластиковую бутылку и палку, нанес не менее двух ударов палкой. Гунько ударил один раз рукой в щит, потом вырвал из клумбы цветы с корнями и грунтом, «изготовив тем самым орудие преступления», и бросил в силовиков. Туда же кинул и металлическую урну. Шелемет метнул в милиционеров камень, пластиковую бутылку, подожженную пачку сигарет и доску. Рогащук бросил неустановленный предмет, пытался вырвать урну, не менее пяти раз ударил палкой по сотрудникам ОВД. Рубец кинул в шеренгу милиционеров горсть земли с клумбы и камень. Терешко бросил палку и неустановленные предметы. Богнат кинул камень, фрагмент разбитой стеклянной бутылки и неустановленный предмет. Михайлов бил ногой в щиты, поднял бетонную полусферу и швырнул ее в сторону милиционеров. Мостицкий ударил четыре раза палкой. Соловей призывал демонтировать плитку, кинул неустановленный предмет. Елена Мовшук подошла к шеренге силовиков и ударила по щитам руками, деревянным колом и палкой. Сергей Мовшук бросил в милиционеров палку.





Что говорили пострадавшие?

Потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции, большинству которых причинены вреда, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья. На суде всех милиционеров допрашивают дистанционно из Пинского суда – через видеоконференцсвязь.Так допросили 72 пинских милиционеров, которые в общей сумме оценили моральный ущерб на сумму 382 500 рублей. Свои моральные страдания милиционеры обосновывают тем, что они «испытали страх, унижение, боль и стыд, из-за пережитых событий они потеряли сон, спокойствие и аппетит, чувствовали и испытывают тревогу».





Сотрудники Пинского департамента охраны отказались от материальной компенсации от 14 фигурантов "пинского дела". В отличие отработников Пинского РОВД и ГОВД, претензий материального характера к обвиняемым они не имеют. Также не заявили требований о возмещении ущерба сотрудники Ивановского РОВД, прибывшие ночью с 9 на 10 августа в Пинск на подкрепление. Однако другие милиционеры и чиновники требуют от политзаключенных в рамках этого дела в общей сумме около 530 тысяч рублей компенсации.