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"В следующий раз приеду не один": скандальный украинский депутат заявил, что в Беларусь его приглашал Лукашенко

Украинский депутат из партии Зеленского "Слуга народа" Евгений Шевченко заявил в комментарии изданию "Буквы", что намерен снова поехать в Беларусь.



Он заявил, что 20 апреля в Минск ездил по приглашению Александра Лукашенко. 

"Меня Лукашенко пригласил лично. [...] Эта встреча была первая, ознакомительная. Еще будут. Мы расставили акценты, что будем держать коммуникацию, что в следующий раз я приеду не один, потому что ряд депутатов народных проявили желание поехать, посмотреть, познакомиться (имеется в виду, с парламентариями) и налаживать связи, потому что мы соседи", – заявил нардеп. 

По его утверждению, среди желающих поехать в Беларусь для встреч с местными парламентариями есть нардепы от правящей в Украине партии "Слуга народа". 

"И от "Батьківщини" есть, из ОПЗЖ есть, из других групп", – сказал Шевченко. 

Визит 20 апреля, по его словам, был связан "с вопросами медицинского характера и экономического характера". 
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