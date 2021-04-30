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Группа евродепутатов предложила выслать российских дипломатов при ЕС

Более 70 депутатов Европейского парламента подписали письмо высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, предложив выдворить из Брюсселя российских дипломатов, аккредитованных при ЕС. Об этом сообщает эстонский портал ERR.


Инициатор акции и автор письма – депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас.

"Страны ЕС проявили солидарность с Чешской Республикой, изгнавшей российских дипломатов. Евросоюз должен присоединиться к этому акту солидарности, чтобы показать, что Европа объединяется против иностранных актов насилия", – написал он в Twitter.

"Мы считаем, что ЕС не может бездействовать перед лицом такой агрессии в отношении одного из его государств-членов и что простого словесного осуждения в данном случае недостаточно. Агрессивное поведение России, которое привело к гибели двух европейских граждан и подвергло опасности жизни многих других, не может оставаться без внимания", – говорится в письме.

Террас отмечает, что в постоянном представительстве Российской Федерации в Европейском союзе работает, по официальным данным, более 60 российских дипломатов. "Принимая во внимание обычные практики российских заграничных ведомств, логично предположить, что под видом дипломатов работают несколько агентов разведки из ГРУ и СВР. Мы верим, что их личности известны европейским спецслужбам", – сказано в обращении. 

Призыв Терраса подписали более 70 депутатов Европарламента от 16 стран.
Гордон
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