Зеленский заявлял, что Ватикан мог бы быть идеальным местом для его встречи с Путиным. Фото: EPA









Он сообщил, что возглавляемую им конгрегацию пока не уведомляли о такой встрече.





Сандри отметил, что в урегулировании конфликта уже есть посредничество – минская переговорная группа и что поддержка Святого престола может быть оказана в рамках этой работы.





Кардинал заявил, что Ватикан "никогда не отступает, когда просят о помощи для содействия миру и примирению". Он также сказал, что папа римский Франциск может внести свой вклад, как это делал в других ситуациях, например в ходе встречи с высшим шиитским духовником Ирака Али аль-Систани "и в других подобных встречах".





Контекст:





- Зеленский в интервью La Repubblica, которое вышло 27 апреля, на вопрос журналистов, может ли Ватикан стать местом для его переговоров с Путиным, сказал, что "это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире".





- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент неизвестно, сможет ли Путин встретиться с Зеленским где-либо, кроме Москвы. Также Песков добавил, что Москва пока не получала официального предложения от Киева о проведении встречи Путина и Зеленского в Ватикане.





- 29 апреля несколько украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что для встречи Путина и Зеленского рассматривают несколько площадок. "Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение", – сказал источник "Интерфакс-Украина". Собеседник НВ заявил, что местом переговоров может стать Вена, также рассматривают Иерусалим.





- Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.





- Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).





- Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. "Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население", – заявил Зеленский в 2020 году.





- В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война".





- Путин ответил главе Украинского государства через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля говорил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", заявлял он.





- Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.





- В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи". Он поручил Ермаку начать подготовку к встрече.





- Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.