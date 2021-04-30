СМИ Британии сообщили о коррупционном скандале с Борисом Джонсоном





Как сообщает Reuters, избирательная комиссия Великобритании начала расследование в отношении ремонта в резиденции премьер-министра на Даунинг стрит в Лондоне, указывая на данные о возможном совершении правонарушения.





"По словам оппонентов Джонсона, он мог нарушить британские правила, позволив партийным спонсорам тайно внести десятки тысяч фунтов на роскошный ремонт в его резиденции".





Во время эмоционального выступления в парламенте Джонсон настаивал, что сам покрыл все расходы на ремонт. Однако он избегал прямого ответа на вопрос о том, сделал ли он это лишь после того, как начался скандал.



