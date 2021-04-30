Об этом говорится в исследовании «Роль и влияние малых стран в обеспечении мира и безопасности в Восточной Европе. Пример Беларуси».





Оно было подготовлено Советом по международным отношениям «Минский диалог» и презентовано на текущей неделе. Авторами исследования являются политологи Денис Мельянцов, Сергей Богдан, Евгений Прейгерман, Алисия Иванова.





Осознание ответственности





Как описывают авторы исследования историю контактов Беларуси с военными блоками, в 2014–2020 гг. наблюдалось очень осторожное и потому постепенное наращивание взаимодействия между малыми восточноевропейскими странами НАТО и ОДКБ. Сотрудничеству препятствовали многочисленные факторы: например, общая геополитическая напряженность, частое несовпадение интересов, диаметрально противоположные оценки вызовов и угроз, конфликтные исторические нарративы в обществах. Однако рациональное понимание собственных уязвимостей (по крайней мере, среди части элит) в случае гипотетического военного столкновения в Восточной Европе побуждало стороны осознать важность диалога и сотрудничества.





В докладе сообщается, что восточноевропейские страны, пусть медленно и не повсеместно, но начали осознавать собственную ответственность за положение дел в регионе, что, правда, не отменяло для них абсолютного приоритета отношений с союзниками по военно-политическому блоку.





«Ключевая роль в этом процессе принадлежала Беларуси, которая после 2014 года значительно активизировала попытки «играть на понижение» региональной напряженности. В этой примирительной политике отразилось представление официального Минска о собственных интересах в области безопасности в условиях начавшихся структурных преобразований в Восточной Европе и во всей системе международных отношений», - говорится в исследовании.





Влияние белорусского кризиса





Там же отмечается, что вспыхнувший летом 2020 года белорусский политический кризис и его международные последствия в виде полноценного дипломатического конфликта между Минском и западными столицами нарушили позитивные тенденции последних лет. На пике внутриполитического противостояния руководство Беларуси прибегло к жесткой антизападной риторике, обвинив государства НАТО не только в поддержке оппозиционных сил, но и в подготовке возможного военного вторжения на белорусскую территорию. В итоге Александр Лукашенко отдал приказ перебросить на границы с Литвой и Польшей около половины боеспособного состава армии из-за «увеличенной концентрации войск НАТО у западных границ».





Такое развитие событий, очевидно, внесло серьезные коррективы в положение дел в региональной безопасности и в ближайшие перспективы эффективного межблокового взаимодействия. Некоторые дипломаты и эксперты даже считают, что нивелированы все наработки и достижения предыдущих пяти-шести лет.





Однако со стратегической точки зрения белорусский кризис и его международные последствия пока мало что меняют для региональной безопасности в Восточной Европе. Так, сохраняется объективный и понятный интерес Минска (по крайней мере, после стабилизации ситуации внутри страны) к дальнейшей «игре на понижение» напряженности в региональной безопасности.





В минимизации военных рисков и хотя бы ограниченном повышении военной транспарентности все так же заинтересован Североатлантический альянс. К тому же, многочисленные контакты последних лет, как уже отмечалось, позволили сторонам лучше узнать и понять друг друга. Благодаря этому, «как ни странно, даже несмотря на общий шок от событий в Беларуси на Западе, на самом деле стороны имеют меньше иллюзий по отношению друг к другу, чем раньше». Это обстоятельство также может помочь избежать наихудших дальнейших сценариев в региональной безопасности.





Уникальность Беларуси





«При этом Беларусь—единственный региональный актор, обладающий не только сильной собственной мотивацией способствовать межблоковому взаимодействию, обусловленной особенностями географического и геостратегического положения страны, но и практической инфраструктурой для этого. Имеется в виду уникальная сеть двусторонних соглашений по мерам доверия и безопасности, которые Минск заключил со всеми соседями—членами НАТО и Украиной. Благодаря этому даже в новых политических условиях Беларусь объективно сохраняет возможности и потенциал для снижения остроты описанной в докладе региональной «дилеммы безопасности», - утверждается в докладе «Минского диалога».





Рекомендации акторам





Для дальнейшего развития этого потенциала в интересах мира и безопасности в Восточной Европе Минску и другим региональным акторам, авторы исследования рекомендуют обратить внимание на ряд рекомендаций. Среди них - предотвращение возникновения в регионе жесткой и масштабной конфронтации по линии двух военно-политических блоков, согласование обязательного для всех стран региона минимума сотрудничества в рамках ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и т.д.





Авторы также убеждены, что Беларусь должна остаться площадкой для инклюзивного диалога по вопросам региональной безопасности. Кроме того, как пишут исследователи: «в свете союзнических обязательств между Россией и Беларусью, а также особого значения Москвы и Минска друг для друга сохранение потенциала последнего как фактора снижения региональной напряженности возможно лишь при условии, что будут обеспечены все легитимные интересы России».



