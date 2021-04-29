Чиновники ссылаются на то, что заявление о проведении митинга поступило в исполком с нарушением срока подачи заявления — не позднее 15 дней до предполагаемой даты проведения мероприятия.





Оно было зарегистрировано 19 апреля. Однако в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов утверждают, что заявку на проведение митинга отправили по электронной почте 16 апреля. Также в Мингорисполкоме сообщают, что у них нет документов, подтверждающих, что организаторы массового мероприятия заключили договоры об охране общественного порядка, медицинском обслуживании, уборке территории.

Помимо этого, Белорусский конгресс демократических профсоюзов указал «на организацию и проведение не только митинга, но и демонстрации, т.е. двух массовых мероприятий».





Разрешенный митинг независимых профсоюзов 1 мая 2018 года. Фото: bkdp.org





На запрет, в частности, повлиял и коронавирус: в целях минимизации и сокращения распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19.



